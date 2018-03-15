Стартовал бета-тест Android Oreo для Huawei Honor 7X

Компания Huawei начала бета-тестирование фирменной оболочки EMUI 8.0 на базе операционной системы Android 8.0 Oreo для смартфона Honor 7X. Релиз финальной версии запланирован на второй квартал этого года. Напомним, что дебютировавший осенью прошлого года Huawei Honor 7X оснащается металлическим корпусом со сканером отпечатков пальцев на задней панели, 5,93-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9, основной двойной камерой 16+2 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп, фирменным восьмиядерным процессором Kirin 659, 4 ГБ оперативной и 32, 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3340 мАч.