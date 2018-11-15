Стартовал бета-тест Android Pie для Samsung Galaxy S9 и S9+

Компания Samsung начала бета-тестирование операционной системы Android Pie и новой оболочки One UI на смартфонах Samsung Galaxy S9 и S9+. Пока оно доступно только для пользователей из Германии, но чуть позже начнется в США и Южной Корее. В начале следующей неделе бета-тест стартует в Великобритании, в Индии, Франции, Испании, Польше и Китае.

Напомним, что представленные в конце февраля Galaxy S9 и Galaxy S9+ получили 5,8- и 6,2-дюймовые безрамочные Super AMOLED-дисплеи с изогнутыми боковыми кромками и разрешением Quad HD+ (2960:1440 пикселей), топовые процессоры Qualcomm Snapdragon 845 и Exynos 9810, 64, 128 или 256 ГБ встроенной расширяемой памяти, 8 Мп фронтальную камеру, аккумуляторы 3000 и 3500 мАч, 3,5-мм аудиоразъем, порт USB Type-C, стереодинамики AKG и защиту от воды и пыли уровня IP68. Младшую версию оснастили 4 ГБ ОЗУ, а старшую – 6 ГБОЗУ. Также Galaxy S9+ получил двойную 12+12 Мп камеру, а Galaxy S9 – одинарную на 12 Мп.