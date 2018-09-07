Стартовал сбор предзаказов на смартфон ZTE Blade V9 Vita

ZTE Mobile Devices объявляет о старте предзаказа на смартфон ZTE Blade V9 Vita – младшую модель ZTE Blade V9. Это красивый и удобный аппарат, который предлагает пользователям ведущие и самые необходимые функции. Также новинка обращает на себя внимание разнообразной цветовой палитрой.

Экран – центральный элемент любого смартфона, и разработчики ZTE Blade V9 Vita сделали его максимально функциональным. Диагональ 5,45 дюйма, формат 18:9 и разрешение HD+ оптимальны для просмотра контента в отличном качестве. Но главной особенностью новинки стало высокое соотношение дисплея к корпусу (screen-to-body ratio), которое составляет 81,3%. Таким образом, на экране смартфона поместится еще больше информации, а пользователям будет удобнее играть, просматривать ленту соцсетей, читать и работать с приложениями. ZTE Blade V9 Vita представлен в двух версиях: 2 ГБ оперативной памяти и 16 встроенной, а также 3 ГБ оперативной памяти и 32 встроенной. За быстродействие отвечает 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 435. Аппарат поддерживает технологию VoLTE: это позволяет использовать высокоскоростной мобильный интернет 4G для голосовых вызовов, что обеспечивает более высокое качество связи. Еще одна технология, VoWiFi, предназначена для стабильного соединения даже там, где нет сотового сигнала – в метро, подвальных помещениях, поездах. Оба режима активируются вручную и работают при условии поддержки их сотовым оператором.

С 17 сентября 2018 года модель поступит в продажу в магазинах розничных сетей: Евросеть, Связной, Мегафон, а до конца сентября будет доступна и у других российских ритейлеров по рекомендованной розничной цене 9990 рублей (2 ГБ + 16 ГБ) и 10990 рублей (3 ГБ + 32 ГБ). Новинка будет доступна в нескольких цветах: черный, темно-синий, розовый и мятный.