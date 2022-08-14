Стартовали международные продажи игрового смартфона Nubia Red Magic 7S Pro

Бренд Nubia объявил о начале открытых продаж флагманского игрового смартфона Red Magic 7S для международного рынка. Версия с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти продается за 779 евро, Red Magic 7S Pro с 18 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти оценена в 949 евро.

Смартфон получил селфи-камеру под дисплеем на 16 МП, активную систему охлаждения с вентилятором с RGB-подсветкой и специальные кнопки для игр. Новинка оснащена 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ 2400 x 1080 пикселей с поддержкой частоты обновления до 120 Гц. Что касается основной камеры, устройство предлагает три датчика основной камеры 64 МП, 8 и 2 МП. Основан игровой смартфон на мобильной платформе Snapdragon 8+ с аккумулятором 5000 мАч с поддержкой зарядки 65 Вт. Есть поддержка Wi-Fi 6E и NFC. Работает смартфон Nubia Red Magic 7S Pro под управлением операционной системы Android 12 с RedMagic OS 5.5.