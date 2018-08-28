Стартовали продажи смартфонов Xiaomi Mi A2 и Mi A2 Lite на территории России

2018-08-28, Автор - Татьяна Шмелева; Продукт - Xiaomi Mi A2 и Mi A2 Lite; [97]
В России вышли смартфоны Xiaomi Mi A2 и Mi A2 Lite. Смартфон Xiaomi Mi A2 получил 6-дюймовый экран, процессор Qualcomm 660 и 6 Гб ОЗУ. В наличии устройства также имеются фотокамеры 12+20 Мп сзади и 20 Мп спереди, батарея 3010 мА.ч и ОС Android 8.1. Младшая версия Xiaomi Mi A2 Lite получила 5,85-дюймовый экран, процессор Qualcomm 625, 3 Гбайт ОЗУ, фотокамеры 5 и 12+5 мегапикселей и аккумулятор 4000 мА.ч. Предлагаются аппараты в России в черном, голубом и золотом цветовом исполнении. Стоимость старшей версии составляет 24000 рублей, а Xiaomi Mi A2 Lite 16000 рублей.


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