Стартовали продажи беспроводного пылесоса Hoover H-FREE

Candy Hoover Group объявляет о скором старте продаж в России беспроводного вертикального пылесоса Hoover H-FREE (модель HF18DPT 019), впервые представленного на международной выставке потребительской электроники и бытовой техники IFA 2018 в минувшем сентябре.

Лёгкий и манёвренный Hoover H-FREE (модель HF18DPT 019) очистит полы и другие типы поверхностей, добравшись до самых труднодоступных мест. Литиевая батарея 18В обеспечивает продолжительность работы, достаточную для качественной уборки, которую пользователь мог бы ожидать от обычного проводного пылесоса. Это достигается за счёт высокопроизводительного мотора, а так же лёгкой и манёвренной конструкции, которая даёт вам свободу при чистке полов и поверхностей во всём доме. Система одного прикосновения позволяет легко, быстро и гигиенично очистить пылесос, не соприкасаясь с пылью и мусором.

Благодаря светодиодным индикаторам на батарейном блоке H-FREE можно легко проверить уровень заряда, чтобы избежать разряда аккумулятора в середине уборки. Когда H-FREE заряжается, не нужно держать около розетки весь пылесос. Просто извлеките батарейный блок и подключите его к любой свободной розетке.

Благодаря светодиодным индикаторам на батарейном блоке H-FREE можно легко проверить уровень заряда, чтобы избежать разряда аккумулятора в середине уборки. Когда H-FREE заряжается, не нужно держать около розетки весь пылесос. Просто извлеките батарейный блок и подключите его к любой свободной розетке.

Каждый пылесос H-FREE поставляется с набором принадлежностей для выполнения разных задач. От уборки ковров и кафельных полов до ухода за мебелью, шторами и всеми видами поверхностей – H-FREE справится со всеми поставленными перед ним задачами.