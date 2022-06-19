Стартовали продажи ноутбука Huawei MateBook 16s на базе Intel Core i9-12900H

Компания Huawei объявила о старте продаж своего нового флагманского ноутбука MateBook 16s. Он построен на базе платформы Intel Evo с Intel Core i9-12900H, 14-ядерного процессора с частотой 5,0 ГГц. Напомним, что ранее компания начала продавать версии MateBook 16s с процессорами Core i5 и Core i7. Первым регионом где появилась новинка стал Китай. Huawei MateBook 16s продается по цене 8 819 юаней (1313 долларов).

Ноутбук выполнен в металлическом корпусе. Он получил 16-дюймовый экран с соотношением сторон 3:2, разрешением 2520 x 1680 пикселей и охватом 100% цветового пространства sRGB. Емкость аккумулятора составляет 84 Втч. Имеется порт USB Type-C с интерфейсом Thunderbolt 4, один порт USB Type-C, два порта USB 3.2 Gen 1 и видеовыход HDMI.
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