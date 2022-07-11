Стартовали продажи ноутбука System76 Lemur Pro для разработчиков программного обеспечения

System76 расширяет ассортимент ноутбуков представив новую модель для разработчиков программного обеспечения - System76 Lemur Pro.

System76 Lemur Pro - это компактная 14-дюймовая модель, на которую установлена операционная система Linux. Ноутбук имеет емкость батареи 73 Втч. Разрешение экрана составляет 1920 х 1080 пикселей. Ноутбук поддерживает до 40 ГБ оперативной памяти и два быстрых твердотельных накопителя M.2 емкостью по 1 ТБ. Модель доступна в версии с процессором Intel Core i5-1235U и i7-1255U.

Другие особенности включают: Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, стереодинамики, порт USB-C с интерфейсом Thunderbolt 4 и два порта USB 3.2 Type-A. Размеры ноутбука – 322 х 217 х 16,5 мм, вес всего 1,15 кг.

Базовая версия System76 Lemur Pro продается за 1150 долларов.