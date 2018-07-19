Стартовали продажи смартфона BQ-5515L Fast

BQ выпустил новый смартфон BQ-5515L Fast, который станет настоящей находкой для всех ценителей красивых и функциональных устройств. BQ-5515L Fast наделен 5.5" IPS-экраном, помещенным в элегантный компактный корпус, который удобно держать в руке. Благодаря широкому диапазону яркости дисплея, фотографии, фильмы и игры будут выглядеть на нем невероятно правдоподобно и красочно. Экран, покрытый 2,5 D стеклом, обеспечивает комфорт и удобство пользования новым смартфоном, притом, что он выглядит визуально тоньше и утонченнее.

Работает BQ-5515L Fast под управлением современного четырехядерного процессора Mediatek MTK6739, который вместе с новейшей ОС Android 8.1 отлично воспроизводит даже самые ресурсоёмкие приложения и игры. Оперативная память 2 ГБ и встроенная память 16 ГБ c возможностью расширения до 64 ГБ с помощью Micro SD обеспечивают быстрое выполнение нескольких задач без зависаний и «лагов», а также комфорт при просмотре любимых видео.

Приобрести смартфон BQ-5515L Fast можно в официальном Интернет-магазине производителя по цене 6490 рублей.