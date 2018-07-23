Стартовали российские продажи недорогого смартфона BQ 5512L Strike Forward

В продажу вышел недорогой смартфон BQ 5512L Strike Forward. Девайс оборудован 5,45-дюймовым экраном, разрешение которого составляет 1440 на 720 точек. Основой устройства стал процессор MediaTek MT6739WW и 2 Гбайт ОЗУ. Фото-любители получат в свое распоряжение две камеры. Фронтальная оснащена сенсором на 8 МП. Основная камера получила объектив на 13 МП. Аккумулятор у новинки равен 3200 мА.ч. Смартфон снабжен слотом расширения microSD и поддерживает работу с двумя картами SIM. Приобрести гаджет можно в черном, красном, сером, золотистом и сиреневом цветовым исполнением по цене 6 990 рублей.