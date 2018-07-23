Стартовали российские продажи недорогого смартфона BQ 5512L Strike Forward

2018-07-23, Автор - Татьяна Шмелева; Продукт - BQ 5512L Strike Forward; [74]
В продажу вышел недорогой смартфон BQ 5512L Strike Forward. Девайс оборудован 5,45-дюймовым экраном, разрешение которого составляет 1440 на 720 точек. Основой устройства стал процессор MediaTek MT6739WW и 2 Гбайт ОЗУ. Фото-любители получат в свое распоряжение две камеры. Фронтальная оснащена сенсором на 8 МП. Основная камера получила объектив на 13 МП. Аккумулятор у новинки равен 3200 мА.ч. Смартфон снабжен слотом расширения microSD и поддерживает работу с двумя картами SIM. Приобрести гаджет можно в черном, красном, сером, золотистом и сиреневом цветовым исполнением по цене 6 990 рублей.


Комментарии:
Meizu официально объявила дату анонса см...
Meizu официально объявила дату анонса смКомпания Meizu официально объявила дату анонса своего нового флагманского смартфона Meizu 16. Флагман вый...
Meizu 16 Plus почти не отличается от Mei...
Meizu 16 Plus почти не отличается от MeiСетевые источники поделились фотографией флагманского смартфона Meizu 16 Plus, официальный анонс которого...
Появились снимки и некоторые характерист...
Появились снимки и некоторые характеристПоявились снимки и некоторые характеристики неанонсированного смартфона компании TCL под номером T700X. Г...
Раскрылись спецификации мощного смартфон...
Раскрылись спецификации мощного смартфонК выпуску готовится новый мощный смартфон Huawei Honor Note 10 с двойной тыловой камерой на 16 Мп. Гаджет...
Флагманский смартфон Oppo F9 представят ...
Флагманский смартфон Oppo F9 представят Компания Oppo опубликовала тизер-изображение флагманского смартфона Oppo F9, выход которого, как утвержда...
Смартфон Xiaomi Mi Max 3 протестировали ...
Смартфон Xiaomi Mi Max 3 протестировали В базе данных, пожалуй, самого популярного бенчмарка AnTuTu протестировали планшетофон Xiaomi Mi Max 3, к...
BQ выпустил бюджетный смартфон 5515L Fas...
BQ выпустил бюджетный смартфон 5515L FasВ России вышел бюджетный смартфон под названием BQ 5515L Fast. Девайс оборудован 5,5-дюймовым экраном, ра...
Смартфон Honor Note 10 получит аккумулят...
Смартфон Honor Note 10 получит аккумулятВ базе данных китайского регулятора TENAA появились сведения об ожидаемом многими планшетофоне Huawei Hon...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Oklick 830ST. Многофункциональная беспроводная клавиатураОбзор Oklick 830ST. Многофункциональная беспроводная клавиатура
Обзор REDRAGON MAMMOTH - Многофункциональная игровая мышка с подсветкойОбзор REDRAGON MAMMOTH - Многофункциональная игровая мышка с подсветкой
Обзор карты памяти Toshiba EXCERIA PRO M501 (THN-M501G0640E7)Обзор карты памяти Toshiba EXCERIA PRO M501 (THN-M501G0640E7)
Обзор HARPER HB-409. Стильные беспроводные наушники с микрофономОбзор HARPER HB-409. Стильные беспроводные наушники с микрофоном
Обзор Creative Aurvana Trio. Внутриканальные наушники с сабвуфером и двумя драйверамиОбзор Creative Aurvana Trio. Внутриканальные наушники с сабвуфером и двумя драйверами
Предварительный обзор LG 32GK850F-B. Нов...
Предварительный обзор LG 32GK850F-B. НовИгровых мониторов очень много — в последнее время буквально каждый второй производитель выпускает свою мо...
Обзор Tower Fortress. Рогалик для смартф...
Обзор Tower Fortress. Рогалик для смартфЧаще всего игры жанра roguelike попадают на ПК-платформу. Фишка жанра в том, что каждый ваш заход в вирту...
Предварительный обзор Blackmagic eGPU. Р...
Предварительный обзор Blackmagic eGPU. РУ компьютеров Apple достаточно производительности, чтобы работать с фото или монтировать видео в высоком ...
Предварительный обзор Huawei TalkBand B5...
Предварительный обзор Huawei TalkBand B5На протяжении длительного времени разнообразные компании выпускают свои умные часы и спортивные браслеты,...
Предварительный обзор Sony Xperia XA2 Pl...
Предварительный обзор Sony Xperia XA2 PlКомпания Sony в последнее время очень много проиграла на рынке смартфонов. Буквально года три назад это б...
Обзор Soul Knight. Неплохая RPG для фана...
Обзор Soul Knight. Неплохая RPG для фанаБольшинство современных мобильных игр скучные и однообразные. Это нормально, ведь разработчики очень редк...
Предварительный обзор Cooler Master Mast...
Предварительный обзор Cooler Master MastСовременное компьютерное железо удивляет не только своими характеристиками и возможностями, но и привлека...
Обзор Big Hunter. Воюем с мамонтами...
Обзор Big Hunter. Воюем с мамонтамиПодавляющее большинство современных казуальных игр не могут похвастаться сложным игровым процессом. Собст...
Huawei Nova 3i - хороший смартфон с адек...
Huawei Nova 3i - хороший смартфон с адек18 июля 2018 года, случился официальный анонс новинки Huawei Nova 3i, которая представляет из себя красив...
Предварительный обзор Nikon Coolpix P100...
Предварительный обзор Nikon Coolpix P100Официально представлена камера Nikon Coolpix P1000, которую можно смело назвать суперзумом. Этот продукт ...
Обзор Gibbets: Bow Master. Спасаем жизни...
Обзор Gibbets: Bow Master. Спасаем жизниМобильные игры требуют от разработчиков новых идей, но не всегда эти задумки граничат с адекватностью. В ...
Предварительный обзор Lenovo IdeaPad D33...
Предварительный обзор Lenovo IdeaPad D33В последнее время мы наблюдаем повышенный интерес к гибридным устройствам на операционной системе Windows...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor