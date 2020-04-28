Стартовали российские продажи смартфона Samsung Galaxy A31

Сегодня в российскую продажу поступил недорогой смартфон Samsung Galaxy A31. В наличии представлены чёрная, синяя и красная расцветки за 19 990 рублей. Новинку оснастили 6,4-дюймовым Full HD+ Infinity-U Super AMOLED экраном (2400:1080 точек) со врезанной селфи-камерой на 20 Мп, квадрокамерой на 48, 8, 5 и 5 Мп, однокристальной системой MediaTek Helio P65, которая объединяет в себе два ядра ARM Cortex-A75 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и шесть ядер ARM Cortex-A55 с тактовой частотой до 1,7 ГГц, 4/6 ГБ оперативной памяти, 64/128 ГБ встроенной памяти( можно установить карту microSD), аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт, USB Type-C, операционной системой Android 10, а также 3,5-мм разъемом.