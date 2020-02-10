Стартовали российские продажи смартфонов Samsung Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite

Сегодня в российскую продажу вышли недорогие флагманские смартфоны компании Samsung - Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite. Первый оценен в 44 990 рублей, а последний в 39 990 рублей. Galaxy S10 Lite оснащается 6,7-дюймовым Super AMOLED Plus дисплеем Infinity-O с разрешением 2400:1080 точек, врезанной в экран 32 Мп фронтальной камерой, тройной тыльной камерой с датчиками изображения разрешением 48, 12 и 5 Мп, батареей на 4500 мАч, быстрой зарядкой на 25 Вт, топовым процессором Snapdragon 855, 6/8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Размеры гаджета 75,6 x 162,5 x 8,1 мм, а вес составляет 186 г. В наличии присутствуют такие цвета: перламутровый, черный и синий.

Galaxy Note10 Lite характеризуется функцией Bluetooth Low-Energy, 6,7-дюймовым Super AMOLED дисплеем Infinity-O с разрешением 2400:1080 точек, 32 Мп камерой для селфи, тройной тыльной камерой с модулями по 12 Мп, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 25 Вт, фирменным чипсетом Exynos 9810, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, размерами 76,1:163,7:8,7 мм мм, массой 199 г и предустановленной операционной системой Android 10 с оболочкой One UI 2.0. Он доступен в цветах аура, черный и красный.