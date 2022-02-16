SteelSeries и Bungie объединяются для создания лимитированной коллекции Destiny

SteelSeries, мировой лидер в области игровых и киберспортивных периферийных устройств и разработчик игр Bungie, создатель культовой серии видеоигр Destiny, представили сегодня новую коллекцию игрового оборудования, выпущенную ограниченным тиражом, посвященную игре Destiny. Вдохновленные Traveler's Light, яркая цветовая схема и графическое оформление оживляют научно-фантастическую вселенную Destiny благодаря отмеченным наградами гарнитуре Arctis 1, игровой мыши Rival 5 и коврику для мыши QcK Prism XL. В качестве бонуса клиенты, купившие специальные выпуски Arctis 1, Rival 5 и QcK Prism XL, получат эксклюзивные внутриигровые косметические предметы для Destiny 2.

Гарнитура Arctis 1 Destiny Edition передает тихую безмятежность путешественника, обеспечивая при этом четкий звук и связь на всех игровых платформах, включая ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Гарнитура оснащена драйверами Arctis для характерного звука, а съемный микрофон ClearCast обеспечивает естественное чистое звучание и шумоподавление. Arctis 1 Destiny Edition включает эксклюзивную графику Viral Celebration Exotic, созданную специально для сотрудничества Destiny x SteelSeries. Дизайн игровой мыши Rival 5 Destiny Edition вдохновлен сияющим светом путешественника. Благодаря 9 программируемым боковым кнопкам, каждая из которых полностью настраивается для наиболее важных клавиш игрока, а раскладка боковой панели с 5 кнопками быстрого действия включает переключатель для быстрых и эффективных действий в игре. Игроки также могут изменить свою цветовую схему, чтобы адаптироваться к конкретным играм. Brilliant PrismSync Lighting обеспечивает 10 зон с 16,8 миллионами прекрасно четких цветов, которые выводят RGB на новый уровень. Цветовые схемы можно легко синхронизировать с другими продуктами SteelSeries. Издание Rival 5 Destiny Edition включает эксклюзивную расцветку Viral Celebration Exotic Exotic, созданную специально для сотрудничества Destiny и SteelSeries. Коврик для мыши QcK Prism XL Destiny Edition светится благодаря 2-зонной динамической RGB-подсветке и образу путешественника. QcK Prism XL — это вершина производительности поверхности, инноваций и стиля. Прочная ткань из микроткани, оптимизированная для отслеживания движений с низким и высоким разрешением, игровая поверхность размером 900 мм x 300 мм x 4 мм обеспечивают игрокам максимальный контроль. Игровые коврики SteelSeries XL разработаны для всех уровней игры и настоятельно рекомендуются профессионалами киберспорта. В издание QcK Prism XL Destiny Edition входит эксклюзивная легендарная эмблема Existential Unfoldment, созданная специально для совместной работы Destiny и SteelSeries.
Комментарии и отзывы SteelSeries
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