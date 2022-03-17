SteelSeries объявила о выпуске розовых клавиш PrismCaps и накладок для гарнитур

SteelSeries объявила о выпуске розовых клавиш PrismCaps и накладок для гарнитур. Клавиши PrismCaps для клавиатуры, это отличный способ придать вашему устройству новый стиль, а также повысить надежность. В этих универсальных колпачках PrismCaps используется чрезвычайно прочный материал PBT, а это означает, что ваши клавиши долго не выйдут из строя будут выглядеть четкими и хорошо функционировать даже после продолжительного и интенсивного использования.

Кроме того, они еще лучше демонстрируют элементы RGB вашей клавиатуры. Полупрозрачные клавиши и буквы действительно позволяют этой подсветке сиять. Кроме того, клавиши поставляется со съемником для клавишных колпачков для легкой установки и двумя дополнительными наборами чередующихся колпачков нижнего ряда клавиш.

Помимо клавиш компания анонсировала розовые накладки для гарнитур Arctis Pro, Arctis Pro + GameDAC, Arctis Pro Wireless, Arctis Prime.