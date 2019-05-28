SteelSeries показала шикарную клавиатуру

Компания SteelSeries официально представила свою уникальную игровую клавиатуру, которая умеет то, чего не умеют другие устройства. У модели Apex Pro (есть еще Apex Pro TKL) есть функция настройки высоты срабатывания клавиши при нажатии. То есть, у всех механических клавиатур есть определенное расстояние до срабатывания и у этой модели есть возможность это расстояние настраивать. К примеру, если вы хотите играть точнее, можно поставить более низкую точку срабатывания и получать более точные нажатия. Если же вам важна скорость реакции, то поставьте самую высокую точку срабатывания и тогда любое варе действие будет молниеносным. Да и в целом эта клавиатура выглядит крайне привлекательно и дорого — многоцветная подсветка, стильный корпус.