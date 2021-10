SteelSeries представила периферию Far Cry 6 Collection

С выходом игры Far Cry 6 компания SteelSeries объявила о выпуске игровой периферии Far Cry 6 Collection, а именно игрового коврика для мыши QcK Large: Far Cry 6 Edition и акустических панелей для гарнитур SteelSeries серии Arctis Pro Series.

Коврик для мыши SteelSeries QcK Large: Far Cry 6 Edition размером 450 мм на 400 мм и толщиной 2 мм выпущен ограниченным тиражом. На нем изображен автомобиль из игры. Выполнен коврик из эксклюзивной ткани QcK. Материал очень прочный и легко чистится. Цена коврика 24,99 евро.

Акустические панели также имеют изображение из игры. Пользователи игровых гарнитур могут придать индивидуальности с помощью данных пластин. Они совместимы с моделями Arctis Pro, Arctis Pro + GameDAC и Arctis Pro Wireless. Стоимость составляет 29,99 евро.