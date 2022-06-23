SteelSeries выпускает клавиатуры Apex Pro Mini в 60 % форм-факторе

SteelSeries расширяет ассортимент игровых клавиатур серии Apex представив модели Apex Pro Mini и Apex Pro Mini Wireless.

Серия SteelSeries Apex Pro Mini — это компактные 60 % клавиатуры, предлагаемые в проводном и беспроводном вариантах. Обе клавиатуры используют регулируемые переключатели SteelSeries OmniPoint 2.0, которые позволяют пользователям точно настраивать расстояние нажатия клавиш с точностью до 0,1 мм или твердое нажатие с точностью до 3,8 мм. Благодаря возможности регулировки переключатели OmniPoint 2.0 в 11 раз быстрее по времени отклика и в 10 раз быстрее при срабатывании по сравнению со стандартными механическими переключателями.

В клавиатурах SteelSeries Apex Pro Mini используется корпус из алюминиевого сплава, обеспечивающий повышенную жесткость и стабильность конструкции. Клавиатуры имеют подсветку RGB для каждой клавиши, которую можно настроить с помощью ПО SteelSeries Engine.

SteelSeries Apex Pro Mini и Apex Pro Mini Wireless доступны по цене 179,99 и 239,99 долларов соответственно.