SteelSeries выпускает новую серию игровых гарнитур Arctis Nova Pro

SteelSeries Arctis Nova Pro отличается совершенно новым дизайном, в отличие от предыдущих моделей Arctis. Номенклатура Nova происходит от латинского "novus", что означает новый. Концентратор Multi-System Connect позволяет одновременно переключаться через USB между несколькими устройствами. Геймеры могут легко переключаться между несколькими платформами, такими как ПК, Sony PlayStation, Nintendo Switch или мобильное устройство, с помощью кнопки и без замены кабелей.
Новейший микрофон с функцией шумоподавления AI POWERED обеспечивает четкое и четкое общение игроков, а Sonar Audio Suite приглушает фоновые шумы. Новая система ComfortMAX разработана для адаптации к любому размеру и форме головы игроков и предлагает до четырех регулируемых точек. Гарнитура Arctis Nova Pro Wireless обеспечивает неограниченное время автономной работы и всегда поддерживает игроков в движении благодаря системе с двумя батареями.
Серия гарнитур SteelSeries Arctis Nova Pro стоит от 249,99 долларов.