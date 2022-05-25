SteelSeries выпускает новую серию игровых гарнитур Arctis Nova Pro

Компания SteelSeries представила свою новейшую игровую гарнитуру серии Arctis Nova Pro, которая, по утверждению компании, «разрабатывалась четыре года».

SteelSeries Arctis Nova Pro отличается совершенно новым дизайном, в отличие от предыдущих моделей Arctis. Номенклатура Nova происходит от латинского "novus", что означает новый. Концентратор Multi-System Connect позволяет одновременно переключаться через USB между несколькими устройствами. Геймеры могут легко переключаться между несколькими платформами, такими как ПК, Sony PlayStation, Nintendo Switch или мобильное устройство, с помощью кнопки и без замены кабелей.

Новейший микрофон с функцией шумоподавления AI POWERED обеспечивает четкое и четкое общение игроков, а Sonar Audio Suite приглушает фоновые шумы. Новая система ComfortMAX разработана для адаптации к любому размеру и форме головы игроков и предлагает до четырех регулируемых точек. Гарнитура Arctis Nova Pro Wireless обеспечивает неограниченное время автономной работы и всегда поддерживает игроков в движении благодаря системе с двумя батареями.

Серия гарнитур SteelSeries Arctis Nova Pro стоит от 249,99 долларов.
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