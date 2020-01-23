SteelSeries выпустила бюджетную мышь Rival 3 и две клавиатуры

SteelSeries выпустила три новых экономичных периферийных устройства, ориентированных на более низкие цены.

Новая мышь Rival 3 заменит Rival 310. Самым крупным обновлением является оптический датчик TrueMove Core 8,500CPI, разработанный компанией совместно с PixArt. Новинка предлагает индивидуальное отслеживание, регулировку чувствительности с шагом 100CPI, до пяти встроенных профилей и работа со скоростью до 300 фунтов/с и ускорением до 35G. Конечно, даже в недорогом игровом устройстве должно быть много светодиодов RGB. Rival 3 имеет три независимых зоны освещения, которые могут достигать яркости 750 люкс. Вес 77 г без кабеля, длина 120,6 мм. Цена $ 30.

Помимо этого, компания также представила новые клавиатуры Apex 3 и Apex 5. Обе поставляются с магнитным упором для запястий и подсветкой RGB, а основное различие между ними заключается в переключателях. В Apex 3 используются более дешевые мембранные переключатели с резиновым куполом POM. Клавиатура имеет степень защиты от воды и пыли IP32. Apex 3 доступна за $ 50.

Apex 5 использует «гибридные» синие механические переключатели. Клавиатура имеет встроенный OLED-дисплей в правом верхнем углу, который может отображать профили, игровую информацию, сообщения Discord и другие полезные вещи. Кроме того, она имеет раму из алюминиевого сплава по сравнению с полимерной оболочкой Apex 3. SteelSeries Apex 5 обойдется в $ 100.