Стиль и качество превыше всего. Обзор смарт часов Skagen Falster 2

2018-08-29, Автор - Ganibal; Продукт - Skagen Falster 2; [114]
Для любителей умных часов компания Skagen решила выпустить новые смарт часы Skagen Falster 2.

Они будут отличаться от своего прошлого предшественника Skagen Falster. Дизайн так же остался на премиальном уровне Датского бренда, 1,19 дюймовый дисплей будет обрамлен тонкой рамкой, чем на прошлой версии и работают на чипсете Snapdragon Wear 2100. Добавили новые функции такие как GPS, NFC и датчик сердечного ритма.

Часы будут поставляться в нескольких расцветках с силиконовыми и металлическими ремешками.

В продажу часы поступят с 12 сентября и будут стоить 275 долларов с силиконовыми или кожаными ремешками за 295 долларов.

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