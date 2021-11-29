Streacom DB1 Max компактный безвентиляторный корпус Thin-ITX для ПК

Streacom DB1 Max - это сверхкомпактный безвентиляторный корпус ITX, основанный на той же конструкции, что и DB1, но с двойным радиатором, который удваивает площадь охлаждающей поверхности и обеспечивает до 65 Вт охлаждения. Эта повышенная эффективность охлаждения делает его идеальным для высокопроизводительных настольных систем со встроенной графикой и является причиной того, что Streacom назвал его «MAX».

Передняя и задняя панели изготовлены из алюминия толщиной 4 мм, а двойные радиаторы изготовлены из экструзионных профилей толщиной 21 мм. Четыре структурных опоры также изготовлены из цельного алюминия диаметром 16 мм, все они прошли пескоструйную обработку, что придает всему корпусу превосходный внешний вид. Верхняя и нижняя панели имеют сетку для улучшения естественной конвекции и уменьшения накопления тепла внутри. Передний ввод-вывод является модульным и совместим с другими корпусами серии 'D', поэтому его можно заменить на USB-порт типа C.

Охлаждение зависит от обеих боковых панелей, разводка тепловых трубок более сложна, чтобы избежать лишних компонентов, поэтому корпус ограничивается только материнскими платами типа THIN-ITX, поскольку стандарт обеспечивает как низкопрофильные компоненты, так и фиксированное расположение сокетов ЦП.