Streacom представила SFF-корпус DA6 с открытой конструкцией

Streacom DA6 отличается уникальным дизайном и конструкцией. Корпус представлен в двух версиях: DA6 и DA6 XL. DA6 был задуман в первую очередь для использования с воздушным охлаждением (даже с пассивным охлаждением), он может так же легко поддерживать системы водяного охлаждения для создания кастомных сборок. Версия DA6 XL больше, благодаря дополнительному вертикальному пространству, позволяющему устанавливать видеокарты 358 мм, при сохранении той же занимаемой площади.

Вертикальная компоновка корпуса идеально подходила для безвентиляторного охлаждения, но также позволяет добиться компактности. DA6 имеет объем чуть менее 20 литров. Основная конструкция корпуса состоит из 19-миллиметровых трубок из нержавеющей стали, образующих непрерывную обертку вокруг рамы, которая определяет корпус, ножки и ручки.

DA6 обеспечивает универсальную поддержку 3,5-дюймовых и 2,5-дюймовых дисков, а также совместимость с блоками питания ATX.

Streacom выпустит корпуса в продажу в конце июля 2022 года по цене 139 евро за версию DA6 и 149 евро за версию DA6 XL.