Streacom представила SFF-корпус DA6 с открытой конструкцией

Вертикальная компоновка корпуса идеально подходила для безвентиляторного охлаждения, но также позволяет добиться компактности. DA6 имеет объем чуть менее 20 литров. Основная конструкция корпуса состоит из 19-миллиметровых трубок из нержавеющей стали, образующих непрерывную обертку вокруг рамы, которая определяет корпус, ножки и ручки.
DA6 обеспечивает универсальную поддержку 3,5-дюймовых и 2,5-дюймовых дисков, а также совместимость с блоками питания ATX.
Streacom выпустит корпуса в продажу в конце июля 2022 года по цене 139 евро за версию DA6 и 149 евро за версию DA6 XL.