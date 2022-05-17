Стресс-тест EzBench позволяет протестировать видеокарту в Unreal Engine 5

Тест EzBench на базе Unreal Engine 5 был разработан Eztheory AS.

EzBench - инструмент сравнительного анализа графики следующего поколения основанный на Unreal Engine 5 последнего поколения. Он использует ряд высококачественных ресурсов с текстурами 8K, а также добавляет поддержку трассировки лучей. По словам разработчиков, EzBench — это просто стресс-тест, который представляет собой наихудший сценарий для приложений Unreal Engine 5. Тест можно загрузить из Steam. Весит около 20 ГБ из-за использования текстур с более высоким разрешением. Сами разработчики набрали 32 620 баллов при средней частоте кадров 39,904 FPS при использовании видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090.