Субфлагманский смартфон OnePlus Ace 6 оценили в 365 долларов

Компания OnePlus объявила о выпуске субфлагманского смартфона OnePlus Ace 6, который основан на прошлогоднем флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite с тактовой частотой до 4,3 ГГц. Новинка также получила 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2800:1272 пикселя, частотой обновления от 60 Гц до 165 Гц, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.1, батарею ёмкостью 7800 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт и поддержку обходной зарядки, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик с углом обзора 112°), селфи-камеру разрешением 16 Мп, корпус с металлической рамкой, а также защиту от пыли и влаги (IP66, IP68, IP69 и IP69K). Смартфон обойдется на дебютном китайском рынке в эквивалент 365 долларов за базовую версию с 12/256 ГБ.