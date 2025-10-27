Субфлагманский смартфон OnePlus Ace 6 оценили в 365 долларов

Компания OnePlus объявила о выпуске субфлагманского смартфона OnePlus Ace 6, который основан на прошлогоднем флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite с тактовой частотой до 4,3 ГГц. Новинка также получила 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2800:1272 пикселя, частотой обновления от 60 Гц до 165 Гц, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.1, батарею ёмкостью 7800 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт и поддержку обходной зарядки, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик с углом обзора 112°), селфи-камеру разрешением 16 Мп, корпус с металлической рамкой, а также защиту от пыли и влаги (IP66, IP68, IP69 и IP69K). Смартфон обойдется на дебютном китайском рынке в эквивалент 365 долларов за базовую версию с 12/256 ГБ.

Супертонкий Moto X70 Air оценили в 270 долларов …
Компания Motorola назвала цену смартфона Moto X70 Air, который был представлен почти две недели назад. Ап…
Смартфон Vivo V60 Lite 4G получит 90-Вт зарядку …
Профильный ресурс XpertPick поделился качественными изображениями и подробностями о характеристиках смарт…
Realme P4 Pro протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарке Geekbench появились результаты тестирования смартфона Realme P4 Pro, …
Samsung Galaxy S25 FE получит сдержанные цвета и ёмкую батар…
Несмотря на то, что главной премьерой Samsung в этом году стала флагманская серия Galaxy S25, южнокорейск…
Смартфон POCO M7 оценили в 13 тысяч рублей …
Отечественные ритейлеры дали старт продажам среднебюджетного смартфона POCO M7, рекомендованная цена кото…
Samsung Galaxy S25 FE получит яркий экран …
Сетевой информатор Ахмед Квайдер опубликовал новые подробности о характеристиках смартфона Samsung Galaxy…
Аналитики рассказали о продажах серии iPhone 17…
Аналитическая компания Counterpoint представила результаты собственного исследования, в котором подробно …
Представлен бюджетный смартфон POCO M7 с АКБ на 7000 мАч…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью POCO M7, одной из особенностей которой…
Обзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфоновОбзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфонов
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тестыЛичный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor