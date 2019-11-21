SuperWide монитор от Philips

Philips предлагает модель 439P9H для профессионалов, работающих в таких секторах, как финансы, банковское дело и другие сферы B2B. 43-дюймовый дисплей SuperWide имеет кривизну 1800R с широким форматом SuperWide 32:10. Разрешение монитора составляет 3840 x 1200 пикселей.

439P9H оснащен функцией DisplayHDR 400, а также Adaptive-Sync для плавной игры. Монитор имеет встроенную док-станцию USB Type-C. Через разъем USB-C пользователи могут подключать клавиатуры и мыши, или даже кабель RJ-45 Ethernet. Модель будет доступна с ноября.