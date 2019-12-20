Свежие рендеры грядущих флагманов Huawei P40 и P40 Pro

2019-12-20, Автор - Anna; Продукт - Huawei P40 и P40 Pro; [84]
В сети появились рендеры будущих телефонов Huawei серии P40. Младшая модель должна получить до четырех задних камер, в то время как у P40 Pro может быть до пяти задних камер. Оба телефона будут иметь огромный прямоугольный модуль камеры и заднюю стеклянную поверхность.

Ожидается, что P40 оснастят плоским дисплеем 6,1 или 6,2 дюйма, а P40 Pro получит больший 6,5–6,7-дюймовый OLED Quad HD + дисплей, который изгибается со всех четырех сторон и имеет частоту обновления 120 Гц. Также Huawei P40 Pro получит массивный аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 50 Вт. Он также будет оснащен чипсетом Kirin 990 со встроенным модемом 5G. Серия P40 будет представлена ​​в марте.


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