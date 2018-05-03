T-Mobile купила Sprint

2018-05-03, Автор - Влад Волошин; Продукт - T-Mobile; [77]
Мобильный оператор T-Mobile купил Sprint за 26 миллиардов долларов. Оказалось, что данная сделка обсуждалась четыре года — сначала Барак Обама отменил покупку из-за страха, что монополия позволит компании доминировать на рынке. Теперь у руля США другой президент и он не видит никаких проблем в том, чтобы два крупнейших мобильных оператора страны объединились. По словам главы T-Mobile, теперь компания сможет предоставить пользователям более низкие цены на тарифы, будет возможность улучшить связь в сельских районах страны, плюс в будущем будет инвестировано более 40 миллиардов долларов на улучшение покрытия и апгрейд систем. Видимо, теперь на рынке США есть новый крупный игрок, способный покорить пользователей хорошими ценами и адекватным обслуживанием. Посмотрим, к чему это приведет в итоге.


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