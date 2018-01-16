TAG Heuer Connected Modular 41 стоят 1200 баксов

Представлена бюджетная модель часов TAG Heuer Connected Modular 41, которая позволит вам за каких-то 1200 долларов купить себе крутое устройство и пользоваться им каждый день. Данные часы стоят достаточно дорого, но их старшая модель и того дороже, так что в своем модельном ряду это реально бюджетная модель. Стоит понимать, что у часов нет ничего премиального - корпус совершенно обычный, без бриллиантов, золота или платины, девять вариантов ремешком придется покупать отдельно, начинка у продукта совершенно стандартная и среди других умных часов не выделяется вообще. Но, это достаточно популярный и дорогой бренд, у него отличное качество сборки, плюс часы могут похвастаться защитой от влаги и пыли. Для бизнесменов, которые хотят получить от своих часов максимум надежности, стиля и производительности, это крутой вариант.