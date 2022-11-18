TEAMGROUP представила твердотельный накопитель T-CREATE CLASSIC PCIe 4.0 DL

Компания TEAMGROUP представила твердотельный накопитель T-CREATE CLASSIC PCIe 4.0 DL, а также корпус EC01 M.2 NVMe PCIe для SSD-накопителей. Новинки будут доступны в продаже в ближайшее время.

Твердотельный накопитель T-CREATE CLASSIC PCIe 4.0 DL способен обеспечить скорость чтения и записи до 5000 МБ/с и 4500 МБ/с соответственно. В качестве охлаждения накопителя выступает графеновый радиатор. Он обеспечивает эффективное охлаждение, сохраняя стабильность и высокую производительность накопителю. Новинка представлена емкостью 1 ТБ и 2 ТБ. T-CREATE CLASSIC PCIe 4.0 DL поддерживает кэширование SLC, основан на флэш-памяти TLC 3D NAND и поставляется с 5 летней гарантией.

Компания TEAMGROUP также представила корпус для SSD-накопителей EC01 M.2 NVMe PCIe. Он поддерживает накопители таких размеров, как 2230, 2242, 2260 и 2280. Благодаря интерфейсу USB 3.2 Gen 2, скорость передачи данных достигает 1000 МБ/с. Корпус твердотельного накопителя EC01 изготовлен из алюминиевого сплава с вентиляционными отверстиями для обеспечения охлаждения.
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