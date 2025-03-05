TECNO Camon 40 Premier получил четыре 50-Мп камеры

Компания TECNO пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Camon 40 Premier 5G, которая работает под управлением ОС Android 15. Новинку оснастили 6,67-дюймовым экраном AMOLED LTPO с разрешением 1,5К и динамической кадровой частотой до 144 Гц, 4-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 8350 Ultimate 5G AI, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), 50 Мп (телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом) и 50 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 50 Мп и автофокусом, батареей ёмкостью 5100 мАч, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, а также поддержкой 70-Вт проводной быстрой зарядки, черной и зеленой расцветками корпуса. Цена смартфона пока не раскрывается.

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