TECNO Pop X 5G получит батарею на 6500 мАч

Компания TECNO объявила, что 20 апреля в Индии будет представлен смартфон Pop X 5G. Производитель подтвердил наличие батареи ёмкостью 6500 мАч, поддержки 45-Вт быстрой проводной зарядки, защиты от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64 Pro, сертификацией прочности MIL-STD-810H, корпуса с использованием алюминия аэрокосмического класса, а также синей и зелёной расцветок.

Напомним, что в прошлом месяце была выпущена 4G-версия POP X с процессором UNISOC T7250, 6,75-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и кадровой частотой 120 Гц, 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 64 ГБ флеш-памяти eMMC 5.1, 13-Мп основной камерой, 8-Мп фронтальной камерой аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и быстрой проводной зарядки мощностью 15 Вт.