TECNO Smart Watch Pro 3 оценили в 6 тысяч рублей

Компания TECNO выпустила на российский рынок умные часы Smart Watch Pro 3, которые обойдутся в 6 тысяч рублей. Новинка характеризуется 1,43-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 466:466 точек и кадровой частотой 60 Гц, временем автономной работы до 14 дней, водонепроницаемостью уровня 3 ATM, возможностью измерения уровня кислорода в крови, отслеживанием пульса и уровня стресса, 100 спортивными режимами, голосовым помощником на базе искусственного интеллекта, функцией генерации дизайна для AI циферблата, адаптером беспроводной связи Bluetooth, микрофоном и динамиком, корпусом из стекла и металла, а также двумя комплектными силиконовыми ремешками.

Обзор HUAWEI Watch GT 5. Стильные гаджет, не лишенный функциональности
Мультиспортивные GPS - часы и компьютер для дайвинга. Обзор SUUNTO Ocean
Умные часы с круглым дисплеем, GPS и AMOLED. Обзор Amazfit Active 2R
Баланс цены и возможностей. Обзор Huawei Band 10
Компактные и функциональные GPS-часы для занятий спортом и мониторинга здоровья. Обзор SUUNTO RACE S
