TECNO Smart Watch Pro 3 оценили в 6 тысяч рублей

Компания TECNO выпустила на российский рынок умные часы Smart Watch Pro 3, которые обойдутся в 6 тысяч рублей. Новинка характеризуется 1,43-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 466:466 точек и кадровой частотой 60 Гц, временем автономной работы до 14 дней, водонепроницаемостью уровня 3 ATM, возможностью измерения уровня кислорода в крови, отслеживанием пульса и уровня стресса, 100 спортивными режимами, голосовым помощником на базе искусственного интеллекта, функцией генерации дизайна для AI циферблата, адаптером беспроводной связи Bluetooth, микрофоном и динамиком, корпусом из стекла и металла, а также двумя комплектными силиконовыми ремешками.