TECNO Spark 40 Pro получит 144-Гц экран

Авторитетный инсайдер Парас Гуглани опубликовал качественные изображения и подробности о смартфоне TECNO Spark 40 Pro, официальный релиз которого ожидается в ближайшее время. Итак, аппарат получит 6-нанометровую однокристальную систему MediaTek Helio G100 Ultimate с максимальной частотой 2,2 ГГц, графическим адаптером Mali-G57 MP2 и модемом 4G, AMOLED-экран с кадровой частотой 144 Гц, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камеру разрешением 13 Мп, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ или 256 ГБ флеш-памяти, батарею ёмкостью 5200 мАч, поддержку 45-Вт проводной быстрой зарядки, а также корпус в черной, серой, синей и зеленой расцветках.

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