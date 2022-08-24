TECNO анонсировала смартфон Camon 19 PRO Mondrian Edition и наушники TECNO TWS SONIC 1

Международный производитель смартфонов и умных устройств TECNO анонсировал в России лимитированную версию CAMON 19 Pro Mondrian Edition в стиле работ голландского художника Пита Мондриана, а также объявил о скором старте продаж наушников TECNO TWS SONIC 1.

TECNO и Музей изящных искусств Бостона, объединились, чтобы воплотить уникальное видение Пита Мондриана – голландского подвижника абстрактного искусства, наиболее известного своими смелыми и красочными картинами в стиле кубизма – в новом для своего времени формате. TECNO отдает дань уважения художнику, представляя классический и сдержанный дизайн мобильного телефона с технологией полихроматического фотоизомера, в котором идеально воплотился чистый творческий дух живописца. Этот смартфон уже не просто технологический продукт – теперь это философское произведение в духе Мондриана. В лимитированной версии представлена уникальная технология «Sunlight Drawing», благодаря которой смартфон меняет цвет корпуса под воздействием солнечного света, не на один, а на несколько цветов.

Смартфон оснащен уникальным светочувствительным модулем RGBW+G+P на 64Мп. Технология RGBW заменила субпиксель G (зеленый) на субпиксель W (белый) в традиционной компановке пикселей RGGB, а благодаря технологии G+P на смену одной из стандартных пластиковых линз пришла стеклянная линза высокой четкости. Такое сочетание увеличивает светопоглощение на 208 % и значительно повышает яркость изображения. Устройство получило 6,8-дюймовый дисплей FHD+ с частотой 120 Гц и обеспечивает непревзойденное чувство погружения в контент.

Смартфон обеспечивает продвинутые возможности портретной съемки благодаря 50 Мп объективу с 2-кратным оптическим зумом и фронтальной камерой на 32 Мп, а технология бьютификации с использованием ИИ-алгоритмов способна определять различные типы строения лица, в точности передает цвет кожи и естественно сглаживает её текстуру. Мощная производительность позволяет оптимизировать четкость, яркость и точность цветопередачи телефона для создания потрясающего зрительского опыта. Дисплей с сертификатом TuV Rheinland минимизирует синий свет для более комфортного просмотра, уменьшая нагрузку на глаза.

Лимитированная версия смартфона Camon 19 PRO Mondrian Edition доступна по рекомендованной розничной цене 21 990 рублей.

TECNO TWS SONIC 1

Также производитель представил беспроводные наушники TECNO TWS SONIC 1. Новинка использует продвинутые технологии, которые увеличивают время автономной работы батареи в сравнении с конкурентами и обеспечивает сверхдолгий срок работы наушников до 50 часов, что позволяет прослушивать до 800 треков, в отличие от большинства конкурентов, которые дают возможность прослушать лишь 300 композиций. Поддержка Bluetooth 5.3 увеличивает время автономной работы, снижает задержку сигнала, уменьшает помехи при подключении и повышает безопасность использования. Беспроводные наушники с возможностью выбора внутриканального или вакуумного способа использования минимизируют дискомфорт при длительном ношении. Пользователь может выбрать самостоятельно способ использования наушников в ушном канале. Наушники оснащены шумоподавлением при звонках осуществляется с использованием двух микрофонов в каждом наушнике, а также алгоритма подавления звуков окружающей среды (ENC). Благодаря этому отфильтровывается внешний шум, снижаются помехи - остается лишь чистый голос. Реализовано сенсорное управление с возможностью регулирования громкости.

Элегантная визуальная идентичность: изящные изгибы и прозрачная капсула создают аутентичный дизайн на стыке науки, технологий и стиля. Функция двойного подключения + синхронизации и поддержка технологии Fast Pair позволяет подключиться к двум умным устройствам одновременно, и переключаться между ними одним щелчком, что улучшает пользовательский опыт и эффективность использования наушников. Благодаря степени водонепроницаемости IPX 5 в наушниках можно заниматься любимым спортом.

Наушники TECNO TWS SONIC 1 поступят в продажу этой осенью.