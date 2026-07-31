TECNO показала концепт безрамочного смартфона

Создать смартфон с полностью безрамочным экраном до сих пор не удавалось ни одному производителю из-за высокой сложности конструкции и огромных затрат на производство. Однако TECNO представила концептуальный аппарат, который демонстрирует, каким может стать будущее мобильных устройств — пока речь идёт лишь о прототипе, и вероятность его выхода в массовое производство остаётся крайне низкой. Компания заявляет, что концепт получил экран с рамками толщиной 0 мм. Благодаря этому дисплей занимает практически всю переднюю панель без каких-либо видимых чёрных полос по краям, создавая эффект полностью цельного изображения. Судя по опубликованным рендерам, TECNO удалось максимально приблизиться к настоящему безрамочному дизайну, причём раньше, чем Apple, которая, по слухам, готовит подобное решение для iPhone 20 Pro и iPhone 20 Pro Max в следующем году.

По словам TECNO, добиться такого результата оказалось значительно сложнее, чем просто уменьшить толщину рамок. Для реализации проекта инженерам пришлось использовать новую компоновку внутренних компонентов, переработать конструкцию корпуса и применить современные технологии упаковки элементов, которые полностью избавиться от видимых границ вокруг дисплея. Компания также решила сравнить свой концепт с iPhone 17 Pro, подчеркнув, насколько заметна разница между устройствами. Но это всё же не совсем удачное сравнение, ведь у TECNO речь идёт о прототипе, а не о серийном устройстве.
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