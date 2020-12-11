TLC представила телевизор iFFALCON K61

Компания iFFALCON, которая является дочерним предприятием компании TCL, запустил в Индии новый телевизор K61 4K UHD. Анонсированный почти два месяца назад телевизор имеет весьма привлекательный дизайн, тонкие рамки вокруг дисплея, а также, как вы догадались из названия, поддерживает разрешение 4К и вполне справляется с демонстрацией всего современного контента. К сожалению, хотя телевизор уже выставлен на продажу на локальном рынке Индии, производитель не планирует говорить о скором релизе продукта в других регионах, что довольно странно на самом деле. Все же компания обладает приличным потенциалом, у нее имеется хороший продукт с низкой стоимостью — что ещё нужно для успеха? Будем ждать анонса данной модели на территории России.

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