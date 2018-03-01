TP-Link Neffos N1 показали на выставке

Официально представлен мобильный телефон TP-Link Neffos N1, который является флагманом производителя и выглядит достаточно привлекательно. Внутри продукта установлено 4 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта встроенной, за основу производительности отвечает мощный процессор Mediatek Helio P25, у него восемь вычислительных ядер и высокая тактовая частота. Пока что нам не удалось получить стоимость гаджета, так как производитель официально не называет ценника, но есть мнение, что это будет доступный флагман. То есть, конечно, продавать его за 200 долларов никто не станет, но он будет дешевле большинства именитых брендов с громадной стоимостью и аналогичным железом. Ждем релиза в России и тогда расскажем вам о стоимости на новинку, о функциях и возможностях флагмана.