TP-Link Neffos N1 показали на выставке

2018-03-01, Автор - Влад Волошин; Продукт - TP-Link Neffos N1; [87]
Официально представлен мобильный телефон TP-Link Neffos N1, который является флагманом производителя и выглядит достаточно привлекательно. Внутри продукта установлено 4 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта встроенной, за основу производительности отвечает мощный процессор Mediatek Helio P25, у него восемь вычислительных ядер и высокая тактовая частота. Пока что нам не удалось получить стоимость гаджета, так как производитель официально не называет ценника, но есть мнение, что это будет доступный флагман. То есть, конечно, продавать его за 200 долларов никто не станет, но он будет дешевле большинства именитых брендов с громадной стоимостью и аналогичным железом. Ждем релиза в России и тогда расскажем вам о стоимости на новинку, о функциях и возможностях флагмана.


Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Navitel C500. Автомобильный навигатор за приемлемую ценуОбзор Navitel C500. Автомобильный навигатор за приемлемую цену
Обзор Deepcool Baronkase Liquid Black. Лучший корпус для красивых и быстрых сборокОбзор Deepcool Baronkase Liquid Black. Лучший корпус для красивых и быстрых сборок
Обзор ASRock X299M Extreme4. Лучшая microATX плата для Intel Skylake-X и Kaby Lake-XОбзор ASRock X299M Extreme4. Лучшая microATX плата для Intel Skylake-X и Kaby Lake-X
Обзор Candy CMXW 22 DS. Микроволновая печь с поддержкой COOK-inAPPОбзор Candy CMXW 22 DS. Микроволновая печь с поддержкой COOK-inAPP
Обзор Razer Naga Trinity. Мышка с тремя съемными панелями кнопокОбзор Razer Naga Trinity. Мышка с тремя съемными панелями кнопок
Предварительный обзор Acer Orion 9000. С...
Предварительный обзор Acer Orion 9000. ССтоит сразу отметить, что это достаточно дорогостоящая модель компьютера и создавали ее не для всех. То е...
Обзор Knife Up. Неплохо убиваем время...
Обзор Knife Up. Неплохо убиваем времяБольшинство современных игровых продуктов создаются с прицелом на добычу денег - разработчики назально не...
Предварительный обзор Hdplex H3 V2. Корп...
Предварительный обзор Hdplex H3 V2. КорпРазработчики корпусов стараются как-то выделиться на рынке, но не у всех это получается. Однако, корпус H...
Обзор Mekorama. Объемная головоломка...
Обзор Mekorama. Объемная головоломкаПодавляющее большинство современных игровых продуктов разочаровывают буквально со второго уровня. Это уже...
Предварительный обзор BenQ Zowie XL2740....
Предварительный обзор BenQ Zowie XL2740.К нашему большому сожалению, большинство современных производителей игровых монитором понятия не имеют, к...
Обзор 1Money. Считаем свои расходы...
Обзор 1Money. Считаем свои расходыЭкономия своих средств - достаточно важное дело, на которое не у всех хватает сил и времени. Например, ок...
Предварительный обзор Samsung Galaxy S9/...
Предварительный обзор Samsung Galaxy S9/Стоит отметить, что многие ожидали от релиза нового смартфона Samsung Galaxy S9 чего-то большего. Ведь, э...
Обзор Nitro Racing Go. Нестандартный кли...
Обзор Nitro Racing Go. Нестандартный клиПодавляющее большинство современных игровых продуктов в аналогичном жанре построены на основе экономическ...
Предварительный обзор ASUS ROG Gladius I...
Предварительный обзор ASUS ROG Gladius IИгровая периферия давно перестала быть чем-то необычным - мы привыкли к массе вариантов подсветки, дороги...
Предварительный обзор SJCAM A10. Шикарно...
Предварительный обзор SJCAM A10. ШикарноМобильная носимая камера SJCAM A10 подойдет и для съемки видео, и для использования в качестве видеорегис...
Предварительный обзор Xiaomi Redmi Note ...
Предварительный обзор Xiaomi Redmi Note Релиз смартфона Xiaomi Redmi Note 5 не стал для пользователей большим удивлением. На то были свои причины...
Обзор Lost Socks: Naughty Brothers. Муль...
Обзор Lost Socks: Naughty Brothers. МульНельзя сказать, что игра Lost Socks: Naughty Brothers является чем-то новым и невероятным, ведь разработч...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor