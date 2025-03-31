TSMC готовит техпроцесс в 2 нм на конец текущего года

Фабрики TSMC на Тайване являются ключевыми производственными площадками для выпуска 2-нм чипов и, согласно новому отчёту инсайдера, полномасштабное производство кристаллов по этой технологии должно начаться уже в конце этого года. На этапе пробного выпуска компания достигла впечатляющего 60-процентного выхода годных чипов — теперь, с полным запуском заводов, TSMC сможет выпускать до 50000 пластин в месяц, а предельная мощность оценивается в 80000 единиц. Как уже упоминалось, спрос на 2-нм процессоры оказался выше, чем на 3-нм, и, по последним оценкам, TSMC может заработать 30,1 миллиарда долларов только за третий и четвёртый кварталы 2025 года. Аналитик Мин-Чи Куо отмечает, что с момента предыдущих отчётов о тестовых запусках TSMC значительно улучшила показатели выхода годных чипов, что говорит о полной готовности к серийному производству.

Источник Economic News Daily также подтверждает, что заводы в Хсинчу и Гаосюне готовы удовлетворить высокий спрос со стороны клиентов. Основным клиентом TSMC, вероятно, останется Apple, которая готовится выпустить чип A20 для iPhone 18 во второй половине 2026 года. Однако Qualcomm также не намерена отставать — по слухам, компания представит сразу два процессора, изготовленных по 2-нм техпроцессу TSMC, одним из которых, вероятно, станет Snapdragon 8 Elite Gen 2. Единственным серьёзным конкурентом TSMC сейчас являётся Samsung, которая ранее сообщала о 30-процентной доле выхода годных чипов.
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