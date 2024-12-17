TSMC рассказала о техпроцессе чипов для iPhone 17

Сегодня компания TSMC раскрыла дополнительные детали о своей технологии 2 нм под названием N2, продемонстрировав приличный прирост производительности и не только. Например, глава компании TSMC заявил, что новый технологический процесс обеспечивает на 15% более высокую производительность и снижение потребления энергии на 30%, что приводит к значительному увеличению эффективности. Кроме того, технология показала рост плотности транзисторов в 1,15 раза, что стало возможным благодаря совершенно новым транзисторам NanoFlex. Они позволяют размещать больше логических элементов на меньшей площади, оптимизируя кристалл, который затем будет использоваться в процессоре смартфона.

Проблема нового производственного процесса только в его высокой стоимости — дело в том, что один блин, из которого затем вырезают кристаллы для мобильных процессоров, стоит примерно 30 тысяч долларов, то есть на 30% дороже блинов, изготовленных по технологическому процессу в 3 нанометра. Соответственно, каждый мобильный процессор в итоге тоже будет дороже на те же 30%, а чип в смартфоне обычно является самым дорогим компонентом. В результате стоимость флагманских смартфонов возрастёт, хотя взамен пользователи получат повышенную производительность в играх и приложениях, которая в определённых сценариях действительно будет заметна. Но всё же подавляющему большинству данный технологический процесс ничего не даст в практическом плане — это тоже стоит понимать.