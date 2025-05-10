ТВ-приставка Xiaomi Box 5 оценена в 40 долларов

Компания Xiaomi объявила о выпуске ТВ-приставок Xiaomi Box 5 и Box 5 Max, которые работают под управлением фирменной прошивки HyperOS на базе ОС Android. Базовую модель оснастили выводом видео в разрешении 3840:2160 точек, фирменным движком Xiaomi AI-SR, возможностью вывода 7.1.4-канального звука, поддержкой стандартов Dolby Vision, Dolby Atmos и DTS:X, адаптерами беспроводной связи WiFi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.2, четырехъядерным чипом A55, 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти, функцией проекции экрана через NFC и разъемом USB 2.0. Старшая модель отличается 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Приставки появятся в продаже на дебютном китайском рынке 15 мая по эквивалентной цене в 40 и 70 долларов соответственно.

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