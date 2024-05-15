ТВ-приставку Amazon Fire TV Stick 4K оценили в $70

Компания Amazon пополнила ассортимент компактных ТВ-приставок моделью Amazon Fire TV Stick 4K, которая оценена в 70 долларов. Новинку оснастили адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6, новым современной четырёхъядерным процессором с тактовой частотой 1,7 ГГц, которая производительнее предыдущего поколения на 30 процентов, 2 ГБ оперативной памяти (было 1,5 ГБ), поддержкой разрешения 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR, HLG и HDR10+, Dolby Atmos Audio, комплектным пультом Alexa Voice Remote, а также трансляцией видео с таких потоковых сервисов, как Netflix, YouTube или Prime Video.