ТВ-приставку Google TV Streamer оценили в 100 долларов

Компания Google пополнила ассортимент телевизионных приставок моделью Google TV Streamer, которая появится в продаже на дебютном американском рынке только 24 сентября по цене в 100 долларов. Новинка характеризуется процессором с увеличенной на 22% производительностью (в сравнении с Chromecast 4K), 4 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ флеш-памяти, поддержкой видео в 4K HDR при 60 кадрах в секунду через интерфейс HDMI 2.1, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 5, портом Gigabit Ethernet, поддержкой Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Digital, Dolby Digital+ и Dolby Atmos, новым пультом дистанционного управления с кнопками регулировки громкости, поддержкой стандарта Matter и протокола Thread для использования приставки в концентратора умного дома и интеграции с с искусственным интеллектом Gemini.

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