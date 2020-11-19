Таинственный OPPO PDRM00 будет поставляться с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт

Таинственный телефон OPPO с номером модели PDRM00 получил одобрение китайского управления 3C. Личность устройства пока не известна. Внешний вид OPPO PDRM00 3C показывает, что он поддерживает подключение 5G. В листинге также указано, что устройство может поставляться с зарядным устройством с номером модели VCA7JACH. Он предлагает максимальную скорость зарядки до 65 Вт.

Больше о телефоне ничего не известно. Теперь, когда устройство прошло сертификацию 3C, оно может вскоре появиться в базе данных китайского агентства TENAA. Вероятно, смартфоне официально поступит на домашний рынок в декабре. Компания OPPO планирует запустить серию Reno5 в декабре. Ходят слухи в сети, что телефон OPPO PEGM00 / PEGT00, одобренный TENAA в начале этого месяца, может быть Reno5. Еще неизвестно, станет ли PDRM00 OPPO смартфоном серии Reno5. OPPO PDSM00 - еще один загадочный телефон от бренда. Недавно он был замечен на Geekbench с такими характеристиками, как Dimensity 1000+ , 8 ГБ оперативной памяти и ОС Android 10.