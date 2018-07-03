Тайванцы сертифицировали Xiaomi Mi Max 3 Pro

Тайваньский регуляторNCC (National Communication Commission) одобрил выход смартфона Xiaomi Mi Max 3 Pro, который еще не был представлен официально. По предварительным данным, аппарат оснастят новой однокристальной платформой Snapdragon 710, аккумулятором на 5400 мАч, 6,9 дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9, стереофоническими громкоговорителями, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти, сдвоенной камерой, одна из которых будет полагаться на 12 Мп датчик Sony IMX363. Модель Mi Max 3 будет отличаться менее производительным процессором Snapdragon 636.