Tecno Phantom V Fold 2 и V Flip 2 показали на пресс-фото

Ганское отделение компании Tecno опубликовало изображения складных смартфонов Tecno Phantom V Fold 2 и V Flip 2, которые еще не были представлены официально. Утверждается, что предзаказы начнут принимать уже 19 августа. Отметим крупный внешний дисплей у младшей модели и сдвоенную основную камеру, а также боковой дактилоскопический сенсор у старшей модели.

Напомним, что оригинальный Tecno PHANTOM V Fold оснащается наружным 6,42-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, внутренним 7,85-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, адаптивной кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1000 нит, платформой MediaTek Dimensity 9000+, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 50 Мп (сверхиширик) и 13 Мп (3-кратное оптическое приближение), селфи-камерой на 32 Мп снаружи и на 16 Мп внутри, АКБ ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 25-Вт проводной зарядки.