Tecno представила передовой чип Phantom X2

В прошлом году компания Tecno официально анонсировала свой новый чип Phantom X, который отвечал за обработку изображений и входил в состав системы на кристалле Helio G95 от MediaTek. Теперь пришло время апгрейда и сегодня компания Tecno официально анонсировала новый датчик обработки изображений Phantom X2, который обладает внушительной производительностью и предоставит потенциальным владельцам флагманских устройств более высокое качество изображения в процессе фотографии. Данный процессор будет работать в составе системы на кристалле Dimensity 9200 от MediaTek и, вероятно, появится в продаже в ближайшее время вместе с первыми флагманами производителя на этой платформе. К сожалению, пока что никаких точных данных мы предоставить не можем.

Стоит сказать, что процессор обработки изображений, если верить данным с презентации, обладает внушительной производительностью в том числе при съёмке в условиях недостаточного освещения — в помещении, например, чип позволяет вытягивать свет и делать снимок более ярким и светлым. Это отличные новости, так как понятное дело, что при наличии хорошего датчика изображения и линзы при дневном освещении можно делать шикарные кадры, а вот ночью или в помещении даже флагманы иногда дают промах. Возможно, Phantom X2 позволит исправить ситуацию и даст флагманам компании Tecno внушительное преимущество по сравнению с ближайшими конкурентами, которые тоже работают в этом направлении достаточно активно.
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