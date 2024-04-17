Tecno представила смартфон Camon 30 Premier 5G

Совсем недавно компания Tecno официально продемонстрировала на выставке MWC 2024 свой новый флагманский смартфон Camon 30 Premier 5G, подробно описав его систему камер. К сожалению, тогда производитель почти ничего не рассказал о характеристиках смартфона, но теперь производитель поведал все характеристики и официально представил гаджет — в официальную продажу его отправят примерно через месяц. Да, стоит уточнить, что Camon 30 Premier поступит в продажу в начале мая в определённых регионах мира, но постепенно устройство будет представлено в 70 странах мира — об этом официально рассказали в компании. Так стоит отметить, что смартфон Tecno

Tecno Camon 30 Premier оснащён 6,77-дюймовым панелью LTPO OLED, что является новшеством для смартфонов этого бренда (у которых при этом нет складной конструкции, естественно). Camon 30 Premier также получил четыре 50-мегапиксельные камеры — одну в отверстии экрана на фронтальной панели и три на тыльной панели (широкоугольную, ультраширокоугольную и перископическую). Интересно, что смартфон работает на процессоре Dimensity 8200 Ultra и поставляется с предустановленной Android 14. Ещё в гаджете установлен аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с зарядкой мощностью 70 Вт. К сожалению, пока что производитель ничего не говорит о стоимости своего гаджета, так что сравнить новинку с потенциальными конкурентами пока что проблематично. Другое дело, что обычно у компании были относительно недорогие смартфоны.