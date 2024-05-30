Tecno выпустила смартфоны с корпусом из кофейных зёрен

Сегодня бренд Tecno совместно с немецким производителем премиальных телевизоров Loewe выпустил специальное издание серии смартфонов Camon 30, особенностью которого является задняя панель, частично выполненная из отходов кофейных зёрен. Tecno заявляет в своём официальном пресс-релизе, что это первая в отрасли тыльная панель, изготовленная из кофейных зёрен, а цветовая гамма создавалась под вдохновением от изучения природы и не только. Стоит отметить, что тыльная панель действительно более чем на 25% состоит из биоматериалов, что подтверждено сертификатом USDA. Более того, производственный процесс использования кофейных зёрен не требует органических растворителей, дополнительного потребления воды и полностью осуществляется на солнечной энергии.

Это значит, что данная панель достаточно экологичная. Для изготовления каждой задней панели используется примерно 0,8 г отходов кофейных зёрен, что при большой серии действительно позволит помочь природе пережить эру высоких технологий. Новое издание в необычным дизайном доступно для всей серии Camon 30 (Camon 30 Premier, Camon 30 Pro, Camon 30 5G и Camon 30, но нужно понимать, что в спецификациях новых устройств изменений нет — это те же смартфоны, просто дизайн панели поменяли. И на самом деле это очень интересный подход, потому что многие пользователи на самом деле заботятся о природе. Для них возможность купить гаджет и тем самым не навредить окружающей среде — настоящий подарок.