Tecno выпустила смартфоны с корпусом из кофейных зёрен

Сегодня бренд Tecno совместно с немецким производителем премиальных телевизоров Loewe выпустил специальное издание серии смартфонов Camon 30, особенностью которого является задняя панель, частично выполненная из отходов кофейных зёрен. Tecno заявляет в своём официальном пресс-релизе, что это первая в отрасли тыльная панель, изготовленная из кофейных зёрен, а цветовая гамма создавалась под вдохновением от изучения природы и не только. Стоит отметить, что тыльная панель действительно более чем на 25% состоит из биоматериалов, что подтверждено сертификатом USDA. Более того, производственный процесс использования кофейных зёрен не требует органических растворителей, дополнительного потребления воды и полностью осуществляется на солнечной энергии.

Это значит, что данная панель достаточно экологичная. Для изготовления каждой задней панели используется примерно 0,8 г отходов кофейных зёрен, что при большой серии действительно позволит помочь природе пережить эру высоких технологий. Новое издание в необычным дизайном доступно для всей серии Camon 30 (Camon 30 Premier, Camon 30 Pro, Camon 30 5G и Camon 30, но нужно понимать, что в спецификациях новых устройств изменений нет — это те же смартфоны, просто дизайн панели поменяли. И на самом деле это очень интересный подход, потому что многие пользователи на самом деле заботятся о природе. Для них возможность купить гаджет и тем самым не навредить окружающей среде — настоящий подарок.
Google готовит повышение цены для Pixel 8a…
Если верить информации от достаточно надёжного источника, грядущий смартфон Pixel 8a от Google может быть…
Представлен смартфон Samsung Galaxy M55…
Компания Samsung представила в Бразилии смартфон Galaxy M55, главной особенностью которого стала 50-Мп фр…
Недорогой смартфон Vivo Y200 GT получил 144-Гц экран …
Компания Vivo представила смартфон Y200 GT, который предлагает высокую производительность за небольшие де…
Процессор Snapdragon 8 Gen 4 будет работать на частоте 4,3 Г…
Некоторое время назад западные инсайдеры поведали достаточно интересную информацию о том, что новый флагм…
Samsung Galaxy S22 скоро обновят до One UI 6.1…
Компания Samsung раскрыла сроки обновления до фирменной прошивки One UI 6.1 смартфонов серии Galaxy S22, …
На REDMAGIC 9 Pro запустили Red Dead Redemption 2…
Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 способен демонстрировать внушительную производительность — он легко…
В iOS 17.5 обнаружили очень странный баг…
На этой неделе компания Apple выпустила операционные системы iOS 17.5 и iPadOS 17.5, но, к сожалению, с д…
Samsung Galaxy S25 получит слишком медленную зарядку…
На текущий момент у компании Samsung самые слабые смартфоны в плане мощности зарядки — пока у конкурентов…
realme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегментеrealme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегменте
Главный фотофлагман этого года. Обзор HUAWEI Pura 70 UltraГлавный фотофлагман этого года. Обзор HUAWEI Pura 70 Ultra
Лучший складной смартфон на первую половину 2024. Обзор Honor Magic V2Лучший складной смартфон на первую половину 2024. Обзор Honor Magic V2
Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024
Смартфон с AMOLED 120 Гц и 64 Мп камерой со стабилизацией. Обзор vivo T2Смартфон с AMOLED 120 Гц и 64 Мп камерой со стабилизацией. Обзор vivo T2
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor