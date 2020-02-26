Технические характеристики смартфона OnePlus 8 Pro 5G

Подтвержденной даты релиза еще нет, но уже известны характеристики устройства.

Смартфон получить три камеры сзади и селфи камеру на лицевой стороне. 64 Мп камера. Дисплей размером 6,5 дюймов с разрешением QHD + с технологией AMOLED. ЧАстота обновления экрана составляет 120 Гц.

Процессор SoC Snapdragon 865 c 12 Гб оперативной памяти и 256 Гб хранилища. Поддержка сети 5G. Смартфон получит Android 10 с коробки. Стоимость смартфона OnePlus 8 Pro 5G будет составлять 1000 долларов за максимальную комплектацию.