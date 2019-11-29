Телефон ASUS ROG Phone получил стабильное обновление Android Pie

Android Pie для телефона ASUS ROG поставляется с номером сборки v16.0410.1910.91 и весит около 2 ГБ. Обновление удаляет некоторые функции, такие как поддержка облака Яндекса из приложения File Manager, Page Manager, ZeniMoji и многое другое.

Модернизированная панель Game Genie с новым дизайном и функциями. Переделана панель управления громкостью, стандартные приложения такие как мобильный менеджер, контакты, файловый менеджер получили редизайн.

В настройках добавлены вкладки «Адаптивная яркость», «Адаптивная батарея», «Новые уведомления», «Диспетчер значков строки состояния», «Регистратор экрана» и «Локальное резервное копирование».